Poco fa vi abbiamo segnalato di come Amy Schumer desidererebbe far intervenire Volodymir Zelensky alla cerimonia degli Oscar 2022, sottolineando come la politica sia spesso entrata di petto nella premiazione più prestigiosa dell’industria cinematografica.

E a questo proposito, Adrien Brody ha ricordato in un’intervista sul Sunday Times come quasi vent’anni fa Jack Nicholson cercò di mettere in piedi una protesta per l’invasione dell’Iraq da parte degli Stati Uniti. Nicholson propose infatti a tutti i nominati all’Oscar al migliore attore un boicottaggio “di massa” della cerimonia:

Dissi agli altri: “Ragazzi, non so voi, ma io andrò. Devo farmi vedere. Ci saranno i miei genitori. Non è una cosa che capita tutti i giorni. So che tutti voi siete dei vincitori, potete anche non andare e non cambierebbe nulla. Ma io non posso farlo”.

Gli altri quattro candidati erano Nicholson (A proposito di Schmidt), Nicolas Cage (Adaptation), Daniel Day-Lewis (Gangs of New York) e Michael Caine (The Quiet American). Brody era candidato per Il pianista, ed era l’unico dei cinque alla sua prima nomination. I cinque decisero poi di non boicottare la cerimonia, Brody vinse l’Oscar e quando ritirò il premio parlò proprio della guerra in Iraq:

Sono carico di tristezza, stasera, perché ritiro un premio in un momento così assurdo. La mia esperienza nel fare questo film mi ha reso molto consapevole della tristezza e della deumanizzazione delle persone in tempo di guerra, e le ripercussioni che ha la guerra. Che voi crediate in Dio o in Allah, spero che vegli su di voi, e ci faccia pregare per una soluzione rapida e pacifica.

