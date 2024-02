A poco più di un mese dalla grande Notte degli Oscar, apriamo ufficialmente gli Oscar Ballot 2024 di BadTaste.it, per seguire tutti insieme la cerimonia in diretta su Twitch rimanendo sempre sul pezzo.

La 96esima edizione degli Oscar verrà trasmessa in Italia (non abbiamo ancora la conferma di quale piattaforma li proporrà) e vedrà sfidarsi film come Oppenheimer, Povere creature!, Killers of the Flower Moon, American Fiction, Barbie e Anatomia di una caduta. Non solo: l’italiano Io capitano di Matteo Garrone concorrerà per il premio come miglior film internazionale. Insomma, sarà una cerimonia da non perdere, e noi come sempre nell’attesa vi invitiamo a compilare gli Oscar Ballot personalizzati!

Una volta compilati, potrete condividere i vostri pronostici sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar (l’anno scorso la maggioranza decretò che avrebbe vinto Everything Everywhere All At Once, che in effetti vinse) e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette. Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Noi di BadTaste.it seguiremo l’evento a partire dalle 23.30 del 9 marzo qui sul sito e in streaming sul nostro canale Twitch e su YouTube. Nei prossimi giorni vi riveleremo tutti i dettagli!

La 96 esima edizione degli Oscar si terrà nella notte tra il 9 e il 10 marzo.

