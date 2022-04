LEGGI – La recensione

ha segnato diversi traguardi quando una settimana fa ha vinto l’Oscar come miglior film : innanzitutto, è stato il primo film distribuito da uno streamer a vincere la statuetta più prestigiosa – Apple è riuscita a soffiare il primato a Netflix, che aveva puntato tutto su Il potere del cane (a lungo considerato frontrunner nella corsa ai premi), anche se va ricordato che si trattava di una acquisizione di Apple Studios al Sundance dell’anno scorso e non di una produzione interna. Rimane il fatto che per questo motivoè anche il film meno visto al cinema ad aver vinto la statuetta: secondo BoxOfficeMojo è uscito in sala solo in Corea del Sud e in Messico, incassando complessivamente solo 1.4 milioni di dollari. Ciò non significa comunque che sia stato poco visto: negli Stati Uniti è uscito in una manciata di sale (per qualificarsi agli Oscar) e poi direttamente in streaming su Apple TV+.

E proprio Apple TV+ sembra aver beneficiato grandemente della vittoria agli Oscar della pellicola. Secondo i dati riportati da Variety, le tre statuette vinte domenica scorsa hanno spinto le nuove iscrizioni alla piattaforma in su del 25%. Il film stesso ha ricevuto un incremento del 300% nelle visualizzazioni rispetto alla settimana precedente. Va detto che Apple, come altri streamer, non diffonde dati sugli “ascolti”, e quelli che ha appena diffuso sono incompleti. Non è infatti chiaro se le nuove iscrizioni, per esempio, sono effettivamente nuovi abbonati oppure abbonamenti dormienti che sono stati attivati (Apple regala un abbonamento di tre mesi a chiunque acquisti prodotti dell’azienda come iPhone, Apple TV, tablet e computer, ma questi abbonamenti vanno attivati).

Al di là dei numeri, quello che è certo è che la visibilità ottenuta dal film si è tradotta in visibilità per la piattaforma, che è ancora sconosciuta ai più nonostante stia producendo prodotti molto interessanti come Fondazione e Scissione. Visibilità che avrebbe anche potuto essere superiore se non fosse stato per Will Smith.

Ricordiamo che in Italia I segni del cuore – CODA è uscito a inizio a febbraio direttamente in home video e digitale, ed è stato poi distribuito in sala giovedì scorso. Negli Stati Uniti la pellicola è stata appena ridistribuita in 600 cinema.