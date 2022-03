Si è tenuto ieri sera l’, la cena di gala al Fairmont Century Plaza di Century City (Los Angeles) alla quale hanno partecipato come da tradizione (dopo la pausa Covid dell’anno scorso) tutti i nominati nelle categorie della 94 esima edizione degli Academy Awards. Culmine della serata, ovviamente, la grande foto che raduna tutti i candidati dell’anno, che però non è stata realizzata nel formato tradizionale ma, per rispettare il distanziamento sociale, a gruppi di una ventina di persone.

Nessun commento sulla polemica che tiene banco in questi giorni legata alla consegna dei premi di otto categorie prima della cerimonia vera e propria trasmessa dalla ABC (nella quale verranno poi inseriti grazie al montaggio): come spiega Deadline, “tutti i nominati sono stati trattati in egual modo, e né il presidente dell’Academy né il produttore Will Packer hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo”. Tutti i presenti erano vaccinati e testati, e molti di essi erano senza mascherina: una serata “quasi come quelle di una volta”.

Packer si è però soffermato sui discorsi di accettazione dei premi, dando qualche consiglio ai futuri vincitori:

Un paio di cose per chi è qui per la prima volta – benvenuti. Sappiate che il pubblico non conosce i vostri agenti, i vostri manager, i vostri avvocati o gli scrocconi a cui pagate una percentuale. Francamente, al pubblico non interessa. Ma sapete cosa gli interessa? Gli interessa di voi. Vogliono sentire la vostra storia, la vostra passione. Parlate di quello. È una cosa che rende gli Oscar accessibili da Detroit a Dubai. Inoltre, siate rapidi. Il tempo sul palco corre velocemente… Avete il 20% di possibilità di vincere, siate ottimisti. Se non avete preparato un discorso, fatelo. Ce l’ho io, e non sono nemmeno nominato! L’ho scritto al liceo. Fanno schifo gli Academy Award!

Insomma, abbiamo capito cosa verrà tagliato dai discorsi giudicati troppo lunghi.

Tra gli assenti “eccellenti” della serata, Jane Campion e il direttore della fotografia Ari Wegner, entrambi positivi al Covid (ma con sintomi lievi).

Ecco alcune foto e video della serata:

How about THIS photo from the Oscar Nominees Luncheon?!? pic.twitter.com/R0gdPH4Z1n — Scott Feinberg (@ScottFeinberg) March 7, 2022

class of 2022 | oscars luncheon pic.twitter.com/1P8w99nQkt — maría celeste (@mariacelestetp) March 7, 2022

Steven Spielberg with one of the puppets from the Chilean stop-motion short film BESTIA at the Oscars nominee luncheon 🇨🇱 Photo by @Acfu pic.twitter.com/E1p2j1fQbw — Carlos Aguilar (@Carlos_Film) March 8, 2022

Jessica Chastain with Penelope Cruz and Maggie Gyllenhaal at the #Oscars Nominee Luncheon today. pic.twitter.com/1I5mGa1bSD — best of jessica chastain (@bestofchastains) March 8, 2022

The view from my table. (Can you spot Kristen Stewart and Guillermo Del Toro as I pan past?) pic.twitter.com/tuHkDYyaDK — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) March 7, 2022

More from the Oscars luncheon. Spielberg and Cruz! Andrew Garfield and PTA! pic.twitter.com/NzINttgHjO — Rebecca Ford (@Beccamford) March 7, 2022

Kristen Stewart sabe rodearse de buena gente en el #OscarsLuncheon y posa al lado del equipo de #CODA que no se pierde una alfombra roja. Solo Troy Kotsur está nominado ahí pero qué bien ver a Marlee Maltin de vuelta. #Oscars pic.twitter.com/eTGwUiPN0r — For Your Consideration (@FYC_Oscar) March 7, 2022

