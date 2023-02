Oscar Luncheon 2023: l’emozione di Ke Huy Quan nei selfie con gli altri candidati

L’Oscar Luncheon 2023 è la tradizionale cena di gala organizzata dall’Academy un mese prima degli Oscar, durante la quale tutti (o quasi) i candidati dell’anno si incontrano per scattare una foto commemorativa. Uno dei tanti eventi promozionali della stagione dei premi, ma forse il più emozionante, perché vede radunati tutti assieme tantissimi protagonisti dei film più amati dell’anno. Mai come in questa edizione si erano riuniti tanti candidati (ben 182), e tra essi c’era anche Ke Huy Quan, nominato come miglior attore non protagonista in Everything Everywhere All At Once.

Nel film, l’attore interpreta Waymond Wang, marito di Evelyn (la protagonista interpretata da Michelle Yeoh), e ha un ruolo centrale al suo fianco nella missione per salvare il multiverso. Per la sua interpretazione ha già vinto un Golden Globe: un successo che rappresenta un grande ritorno dopo una sfavillante carriera come giovane star in film come Indiana Jones e il tempo maledetto e I Goonies ed essersi ritirato dalla recitazione nei primi anni duemila.

L’attore ha espresso la sua emozione sui social, immortalandosi con innumerevoli selfie al fianco di star come Angela Bassett, Tom Cruise, Brian Tyree Henry, Kerry Condon e altri ancora. Ecco il suo messaggio:

È stato entusiasmante partecipare al 95esimo Oscar Luncheon oggi. Mentre ci radunavamo per la foto di gruppo, mi sono guardato intorno e mi sono emozionato moltissimo perché mi sono finalmente reso conto di far parte di questo gruppo di candidati. E come immagino avrete ormai intuito, sono un fan dei selfie. Ne condivido un po’ scattati questo pomeriggio!

