Owen Wilson, che prossimamente ritroveremo ne La casa dei fantasmi, ha avuto la fortuna di ricevere un regalo preziosissimo, ovvero un pass vitalizio per i concerti dei Rolling Stones che gli consentiva di partecipare a qualsiasi esibizione del gruppo di Mike Jagger and co. in qualunque parte del mondo fosse dandogli anche accesso a tutte le aree.

Peccato che si è trattato di un benefit sfruttato solo per 24 ore.

L’attore ha raccontato l’aneddoto durante un’ospitata allo show di James Corden:

Ero amico di alcuni dei membri della band e c’era questo mio amico che era davvero intimo di Mick Jagger e così ci venne regalata questa specie di lamina plastificata speciale che ti consentiva ogni genere di accesso ai loro concerti per tutto il resto della tua vita.

Un regalo davvero molto gradito da Owen Wilson il cui primo concerto che aveva visto dal vivo era stato proprio degli Stone nell’ottanta durante il tour Tattoo You.

Peccato che per via di una disattenzione verificatasi durante la tappa in Argentina della storica band. Owen Wilson continua a raccontare che:

Quella note, al concerto, mi metto a girovagare per fare dei test tipo “Voglio vedere se vado da questa parte se qualcuno mi ferma”. Nessuno mi fermava, da nessuna parte. Finisco in questa zona dove potevo guardare oltre e vedere Mick Jagger sul palco e poi, all’improvviso, eccolo che scatta durante ‘Jumpin’ Jack Flash’ e corre giù.

Il frontman finisce per correre di fronte a uno sbigottito Owen Wilson che aggiunge:

Scappa fuori che, dove mi trovavo io, era ancora una sezione del palco e per questo mi sono bloccato e ho cercato di non dare nell’occhio, lui è sceso e se n’è andato. Poi è arrivato qualcuno di corsa a urlarmi “Vattene! Veloce! Non devi stare lì!” e io “Non lo sapevo, chiedo scusa!”

Un’esperienza che ha tormentato l’attore per tutta la notte:

Sono andato a dormire che ancora pensavo “Cavoli che esperienza terribile”. La mattina dopo ricevo una chiamata dalla sicurezza di Mick “Hai ancora la tessera laminata?” e io “Sì, certo”, “Ok, passiamo a riprendercela”. Ero anche vestito con una t-shirt e dei pantaloni bianchi! Quindi se durante un concerto vi capita di ritrovarvi in una parte di un palco in cui non dovreste stare, cercate di avere addosso dei coloro scuri, così vi confondete meglio! Capisco la sua scelta, sta lavorando a uno show, non ha bisogno di un pagliaccio che se ne va in giro distraendolo.

