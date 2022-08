Pac-Man: in arrivo il film prodotto da Wayfarer Studios e Bandai Namco

Wayfarer Studios e Bandai Namco Entertainment hanno stretto un accordo per la realizzazione di un nuovo film live-action di Pac-Man, il celebre videogioco arcade prodotto dalla Namco nel 1980.

Idato da Tōru Iwatani, il videogioco è diventato parte della cultura popolare (una delle ultime apparizioni è nel film Pixels, ma ha anche ispirato una scena di Guardiani della Galassia Vol. 2) e ha avuto due incarnazioni televisive: il cartone Pac-Man di Hanna-Barbera, andato in onda su ABC dal 1982 al 1983 (in Italia su Canale 5) e la serie animata in CGI Pac-Man e le avventure mostruose, la cui prima stagione è stata trasmessa dall’8 settembre 2014 su Disney XD per poi approdare in chiaro su K2.

Il nuovo film di Pac-Man nasce da un’idea di Chuck Williams della Lightbeam Entertainment, produttore di Sonic – Il film che sarà produttore del nuovo progetto con Tim Kwok della Lightbeam, assieme a Justin Baldoni, Manu Gargi e Andrew Calof dei Wayfarer Studios.

Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla lavorazione, ma vi terremo aggiornati.

Cosa ne pensate? Vi intriga l’idea di un film live-action tutto dedicato a Pac-Man? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Deadline