Torniamo a parlare die Rotten Tomaotoes a qualche settimana di distanza dall’affare “Quarto potere”. Se ben ricordate, a fine aprile vi abbiamo raccontato che, nell’archivio delle recensioni di Quarto potere proposto dal sito citato, era stata inserita una recensione negativa apparsa sul Chicago Tribune nel lontano 1941 (eccola su Newspapers.com ) che aveva fatto scendere la votazione di un punto percentuale. L’opera immortale di, scesa al 99%, abbandonava il club di quelle pellicole con un “tomatometro” tondo da 100%. Precisiamo: il cosiddetto tomatometro del sito e la media dei voti delle recensioni sono due cose diverse, da cui la discrepanza che è possibile verificare fra due film in cui uno con la percentuale del tomatometro più alta dell’altro ha, magari, una media di voti della critica più bassa dell’altro.

Paddington 2 rimaneva invece nella stanza di Rottentomatoes riservata ai film da 100%. Chiaramente, nonostante i lamentoni che, sui social, si sono lamentati all’insegna dell’abusato grido “Fake news!” la questione è stata segnalata dalle testate grandi e piccole specializzate in entertainment e non solo per quello che era: una semplice curiosità. Mettere in relazione il film di Orson Welles con un I Sette Samurai di Akira Kurosawa, Cantando sotto la pioggia di Stanley Donen e Gene Kelly o Tempi moderni di Charlie Chaplin avrebbe suscitato un livello d’ilarità – e di conseguenza – “indignazione social” di certo differente rispetto al vedere citati, nella stessa riga di testo, Paddington 2 e Quarto potere. La questione ha tenuto banco per un paio di giorni garantendo, fortunatamente, qualche risata alla stragrande maggioranza della gente. Risate che sono arrivate sotto forma di meme, di scuse ufficiali fatte da Paddington a Orson Welles e di considerazioni in merito del regista dell’acclamato film per famiglie (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

The Wrap segnala ora che anche Paddington 2 ha ricevuto lo stesso trattamento di Quarto potere. Nella pagina di Rotten Tomatoes dedicata alla pellicola è comparsa una recensione negativa che ha abbassato la percentuale del tomatometro al 99%. L’articolo in questione, che potete leggere qua, riporta in forma scritta il giudizio dato dal giornalista Eddie Harrison nel suo intervento alla radio della BBC nel 2017, anche se, ovviamente, sono in molti a sospettare che Harrison abbia ora deciso mettere nero su bianco la sua opinione sul lungometraggio con la consapevolezza che poi se ne sarebbe inevitabilmente parlato.

