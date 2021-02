Dodo tanta attesa,è ufficialmente in lavorazione. La notizia è stata data da Studiocanal a Variety : “Possiamo confermare che Studiocanal sta lavorando sodo al terzo film con la massima cura e attenzione, proprio come per il primo e per il secondo film“.

La settimana nel corso di un’intervista al The Zoe Ball Breakfast Show per BBC Radio 2, la star del film Hugh Bonneville aveva preannunciato che ci sarebbero state novità “all’orizzonte“, e così è stato.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, ma come già annunciato in passato Studiocanal collaborerà ancora una volta con la Heyday Films di David Heyman, mentre Paul King non tornerà in cabina di regia, ma solo in veste di produttore.

King, ricordiamo, è impegnato nella lavorazione di Wonka, il film Warner sulle origini di Willy Wonka in arrivo a marzo 2023.

I primi due film dedicati all’orsetto Paddington, realizzati con un misto di riprese dal vero e digitale, sono stati un grande successo di critica e pubblico visto che a fronte di un budget di 65 milioni di dollari e circa 40, hanno raggiunto in tutto il mondo 280 e 225 milioni di dollari.

