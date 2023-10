È da oggi su Netflix Pain Hustlers – Il business del dolore, il nuovo film Netflix di David Yates, il regista degli ultimi quattro film di Harry Potter e della saga di Animali Fantastici, con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans.

The Wrap ha incontrato il regista che ha parlato del suo particolare interesse per il progetto visto il desiderio di prendere una “boccata d’aria” e lasciarsi alle spalle il Wizarding World dopo aver diretto ben sei film della saga (tra Harry Potter e Animali fantastici):

Ha poi aggiunto che è stato come un ritorno alle origini, ai film che dirigeva prima di essere “scoperto” da Hollywood

È stato rinvigorente girare in esterni, in ambientazioni vere, girando in tre location al giorno. Il contrasto non sarebbe potuto essere più forte. Mi è sembrato un ritorno a casa, al tipo di lavoro che ho sempre adorato fare. È stato bellissimo.