Una pallottola spuntata: Liam Neeson aggiorna sul possibile inizio delle riprese del sequel

Lo scorso ottobre è arrivato, dopo anni e anni d’indiscrezioni, un importante aggiornamento sul rilancio del franchise di Una pallottola spuntata, la popolare saga di film comico-parodici composta da tre capitoli arrivati nelle sale nel 1988, nel 1991 e nel 1994.

In buona sostanza era emerso che la Paramount e Seth McFarlane (I Griffin, American Dad, Ted) stavano finendo di trattare con Liam Neeson che, nella pellicola, interpreterà la parte del figlio del Detective Frank Drebin impersonato dal leggendario Leslie Nielsen. Proprio questo elemento ha aiutato a chiarire che questo reboot della saga avverrà con una sorta di sequel per così dire.

A quanto pare nel frattempo le trattative sono andate a buon fine perché è stato proprio Liam Neeson a fornire un breve aggiornamento sul film, e sul possibile inizio delle riprese, in un’intervista. Nel momento in cui gli viene domandato se abbia novità di sorta su Una pallottola spuntata, l’attore ha così risposto:

Sì, stiamo aspettando la sceneggiatura. E speriamo che si possa cominciare a girare quest’anno, magari proprio questa estate.

Lo scorso ottobre era anche emerso che la Paramount stava contrattando con Akiva Schaffer dei Lonely Island, reduce dal recente successo di Cip e Ciop: Agenti Speciali, per affidargli la regia del progetto. Pure Dan Gregor e Doug Mand, autori della sceneggiatura del film originale Disney Plus citato, facevano parte “del pacchetto”. Il loro compito? La riscrittura della precedente sceneggiatura concepita da Mark Hentemann e Alec Sulkin. Dalle parole di Liam Neeson pare quindi che una riscrittura ci sia stata, ma non viene specificato chi sia stato ad occuparsene.

Vi terremo aggiornati.

Quanto attendete questo nuovo Una pallottola spuntata? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Collider via Comic Book