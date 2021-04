Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani

Lo scorso ottobre abbiamo avuto modo di vederei barcamenarsi in strane situazioni in, commedia dalle tinte fantascientifiche e grottesche diretta da Max Barbakow.

La conclusione del lungometraggio è piuttosto ambigua e in un certo senso anche aperta. Ci possiamo aspettare quindi un sequel? Lo stesso Samberg parlando con RadioTimes ha parlato proprio di questa possibilità:

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un’incredibile sceneggiatura. Voglio dire, ho la sensazione che la storia potrebbe andare in molte direzioni visto che il modo in cui finisce il primo film, leggermente aperto, a seconda dell’interpretazione soggettiva. Potrebbe essere una semplice felicità coniugale, o potrebbe essere una situazione alla WandaVision. Non sono sicuro di dove si trovino esattamente i protagonisti.

Romantica e divertente, PALM SPRINGS – Vivi come se non ci fosse un domani, segue le vicende di due sconosciuti, Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), che si incontrano casualmente a un matrimonio a Palm Springs e restano bloccati in un loop temporale tra amore, disillusione e confusione.

La sinossi del film:

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles (Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine, SNL) incontra Sarah (Cristin Milioti – How I Met Your Mother, Modern Love), damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo insolito. Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a… vivere come se non ci fosse un domani!

Del cast fanno parte Andy Samberg, Cristin Milioti, J. K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin e Peter Gallagher.

Il film è disponibile su Amazon Prime Video.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel del film?