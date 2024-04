Durante la promozione stampa di Them: the scare (GUARDA IL TRAILER) Pam Grier è stata intervistata da ComicBook e, nel corso della chiacchierata, le è stato chiesto delle sue passate esperienze con registi leggendari come John Carpenter e Quentin Tarantino.

La storica interprete di Foxy Brown e Jackie Brown si è così espressa:

Beh, John Carpenter suona la chitarra in una band rock e io ho sempre voluto essere una batterista in una band. Ma Quentin Tarantino ha visto tutto quello che ho fatto e lui ed io possiamo parlare di film per tre giorni, cinque giorni. Dello stile, del bianco e nero… mi ha insegnato a essere una regista visto che andrò a dirigere e produrre […] Ma sono entrambi… Diciamo che Quentin è più realtà, John è più fantasia per così dire. Perché mi ha fatto interpretare Hershe Las Palmas (in Fuga da Los Angeles, ndr.), dove ero un’attrice donna che interpreta un uomo che diventa donna. Sono entrambi unici in molti modi, ed è stato un onore lavorare con entrambi.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e seguiteci anche su TikTok!

FONTE: ComicBook

Classifiche consigliate