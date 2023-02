Pamela Anderson sulla volta che Kid Rock lasciò furioso una proiezione di Borat

Nel libro appena pubblicato “Love, Pamela”, Pamela Anderson ha raccontato un episodio legato alla premiere mondiale di Borat con Sacha Baron Cohen nel 2006.

L’attrice ha spiegato che Kid Rock, con cui aveva una relazione all’epoca, lasciò furioso la proiezione del film (a cui parteciparono anche Steven Spielberg e Rick Rubin) perché non era stato messo al corrente del fatto che Anderson fosse citata nel film:

Non avevo detto a Bob che ero nel film perché volevo fargli una sorpresa. Avevo dimenticato che una parte del film menzionasse il sex tape, così Bob se ne andò furioso e mi diede della put*ana e anche peggio.

Era così in imbarazzo, lo inseguii alla sua auto, ma sfrecciò via e mi lasciò sola. Chiesi a qualcuno un passaggio, ma quando entrai a casa Bob stava distruggendo una foto sul muro. Mi disse che ne aveva abbastanza di vedere foto di me e David LaChapelle ogni giorno. Ma non eravamo io e Davide, era una foto di Bert Stern e Marilyn Monroe.