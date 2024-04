È la Skydance di David Allison a piazzarsi al primo posto tra i candidati a prendere il controllo di Paramount Global. Ieri sera è stato infatti annunciato che National Amusements, società di proprietà di Shari Redstone che oltre ad avere una catena cinematografica e altre attività possiede anche tre quarti delle azioni con potere di voto di Paramount Global, ha concordato con Skydance una finestra esclusiva di trattative della durata di un mese, nella speranza di trovare un accordo finale per l’acquisizione.

Secondo Bloomberg, ci sarebbe già un accordo di massima, ma non sarebbe stato ancora raggiunto e per evitare “distrazioni” le due parti hanno così deciso di darsi del tempo per trattare. Ellison, lo ricordiamo, ha il sostegno economico di suo padre Larry Ellison (co-fondatore di Oracle), di KKR e di RedBird Capital di Gerry Cardinale.

L’accordo in questione dovrebbe essere quello anticipato a dicembre, ed è suddiviso in due fasi: la prima vede Skydance acquisire le quote della famiglia Redstone in National Amusements, e quindi il controllo di Paramount Global. La prima vede una fusione completa tra Skydance e gli studi cinematografici e televisivi di Paramount. L’eventuale vendita di porzioni della compagnia che non dovessero interessare a Skydance (si pensa a reti televisive come la CBS, BET o Nickelodeon o la piattaforma streaming Paramount+) potrebbe scatenare l’ira degli azionisti per un’eventuale perdita di valore: Paramount Global è infatti un’azienda quotata in borsa, e tra i suoi azionisti figurano nomi altisonanti come Warren Buffett. La fusione andrà quindi fatta con molta attenzione, e non è detto che Skydance non decida prima di privatizzare l’azienda, un’operazione per la quale potrebbe volerci diverso tempo.

Negli ultimi mesi si sono fatti avanti anche altri candidati per l’acquisizione di Paramount Global: prima ci sono state voci di un interessamento di Warner Bros. Discovery, poi oltre a Skydance è emersa anche un’offerta da parte del gigante del private equity Apollo Global (11 miliardi di dollari per gli studios o 26 miliardi di dollari per l’intera compagnia) e una da parte di Byron Allen, poi ritirata.

Le azioni di Paramount Global sono cresciute del 15% dopo l’annuncio della finestra esclusiva di trattative.

Fonte: Variety

