Nuovi candidati si affacciano nella corsa al miglior offerente per Paramount Global (o per gli asset più allettanti del gruppo): Sony Pictures Entertainment è in trattative con il fondo di private equity Apollo Global Management per l’acquisizione del rinomato studio cinematografico e televisivo.

Attualmente, National Amusement (gruppo che controlla Paramount Global, di proprietà di Shari Redstone) è in trattative esclusive per un mese con Skydance Media / Redbird Capital: l’accordo, che con buona probabilità verrà raggiunto, prevede che la società di David Ellison acquisisca National Amusements e poi a sua volta si fonda con Paramount Global.

Ma in parallelo il New York Times riferisce (e Deadline conferma) che il CEO di Sony, Tony Vinciguerra, sta discutendo con Apollo per creare una joint venture che acquisisca tutte le azioni di Paramount Global, rendendola poi una società privata. Il coinvolgimento di Sony sembrerebbe meramente gestionale, mentre Apollo avrebbe la leva finanziaria necessaria (aveva già fatto un’offerta da 26 miliardi di dollari per tutto il gruppo).

L’accordo con Skydance, dicevamo, rimane in pole position ma se per qualche motivo gli azionisti dovessero preferire l’accordo Sony/Apollo, vi sarebbero margini per la creazione di una grossa conglomerata, e non è da escludere che comunque Paramount+ venga ceduto o chiuso (Sony infatti naviga molto bene nelle tempestose acque della corsa allo streaming, limitandosi a vendere i propri contenuti al miglior offerente senza spendere miliardi in una piattaforma).

Vi terremo aggiornati!

