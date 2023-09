La National Film Board e la città di Parigi hanno fissato delle rigide linee guida per le riprese cinematografiche e televisive che si terranno prima, durante e dopo le Olimpiadi e le Paralimpiadi, che si terranno dal 26 luglio all’8 settembre 2024.

Sebbene i giochi di fatto occuperanno sei settimane, le restrizioni si applicheranno per quasi un anno a partire da questo inverno fino al 31 ottobre. A queste vanno ad aggiungersi ulteriori sospensioni causate dagli scioperi WGA e SAG-AFTRA che hanno rimandato numerosi progetti, costringendo al trasferimento di altri.

I film d’epoca e d’azione non potranno essere girati nei siti dedicati ai giochi a Parigi, tra cui il Trocadéro e Piazza della Concordia a partire dal 16 marzo fino al 1 novembre. Un comitato darà però dei permessi speciali per piccole produzioni a patto che girino al di fuori delle aree indicate.

Anche la Cité du Cinema — una destinazione chiave per i film e le serie americane e che ha ospitato le riprese delle prime tre stagioni di Emily in Paris — sarà riservata alle Olimpiadi dal 1 dicembre al 1 ottobre 2024.

