Christine Vachon è alla sua prima nomination agli Oscar grazie a Past Lives di Celine Song. Vachon ha una lunga carriera da produttrice alle spalle e collaborazioni con importanti registi come Todd Haynes, ma è stata l’opera prima di Song a conferirle la nomination.

Racconta la produttrice a THR come è stato realizzare il film a New York:

Uno degli aspetti migliori di Past Lives è che ne coglie così bene l’essenza. Si percepisce davvero New York e la New York di Celine. Non sembra che stia mettendo in evidenza cose non significative per la storia. Lei è stata davvero capace di intrecciare il suo concetto di New York nella storia in modo incredibilmente efficace. Quando si parla della texture di un luogo come l’East Village, in quel momento, e di cosa significhi per quel personaggio, davvero non si può sostituire. Per quanto riguarda le sfide, quando ho iniziato chissà quanti anni fa, vedere una troupe cinematografica era inaspettato e divertente. Ricordo che non era così difficile impedire alle persone di attraversare la scena, perché pensavano: “Oh! Wow!”. Ora siamo diventati tutti così cinici, ed è più: “Fuori dalla mia strada! Io ci vivo qui!”