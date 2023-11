People ha eletto Patrick Dempsey, noto in particolare per Grey’s Anatomy, come uomo più sexy dell’anno.

“Sono felice che sia successo in questo momento della mia vita” ha commentato l’attore 57enne. “È bello avere questo riconoscimento, fa bene al mio ego, ma al contempo mi dà occasione di sfruttare la visibilità per fare qualcosa di positivo“.

Ecco la copertina:

Patrick Dempsey is People’s Sexiest Man Alive for 2023. pic.twitter.com/64cYg5ojHc — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 8, 2023

Rivedremo Patrick Dempsey in Thanksgiving, il nuovo film horror firmato da Eli Roth.

Il film, come noto, è basato sul fake trailer omonimo realizzato dal regista per Grindhouse di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez nel lontano 2007. La pellicola è stata mostrata in anteprima al Lucca Comics & Games giovedì 2 novembre.

