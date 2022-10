Patrick Stewart ha riottenuto il Guinness dei primati per la carriera più longeva e duratura all’interno del mondo Marvel.

Grazie all’apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in cui ha vestito i panni di una variante del professor Charles Xavier, Sir Patrick Stewart ha riagguantato il primato che, a dicembre del 2021, gli era stato tolto da Tobey Maguire, Willem Dafoe e J.K. Simmons in virtù delle loro apparizioni nei panni di Peter Parker, Norman Osborn / Green Goblin e J. Jonah Jameson in Spider-Man: No Way Home.

La sua presenza nel Doctor Strange diretto da Sam Raimi arriva 21 anni e 296 giorni dopo la sua prima volta nei panni dell’iconico mutante avvenuta in X-Men, la pellicola prodotta dalla 20Th Century Fox e diretta da Bryan Singer arrivata nei cinema nel 2000. Prima del passaggio di testimone alle star citate del terzo Spider-Man di Jon Watts, il record era già nelle mani di Patrick Stewart e del collega Hugh Jackman, entrambi presenti nel cast di Logan – The Wolverine, l’acclamata opera diretta da James Mangold approdata in sala nel 2017. Si presumeva che quella sarebbe stata l’ultima volta alle prese coi rispettivi personaggi per entrambi gli attori. Ma a Hollywood, come si suol dire, mai dire mai.

Oltre al Professor X in Doctor Strange 2 è stato recentemente confermato che Hugh Jackman tornerà in quelli di Wolverine in Deadpool 3 (e, quando avverrà la tal cosa, si presume che il record passerà nelle sue mani).

Il sito del Guinness dei primati puntualizza anche una curiosità sul nome di questo premio che, lo sottolineiamo, viene attribuito per la durata della carriera nel mondo Marvel e non per il numero delle volte in cui un attore ha recitato quel dato personaggio. In precedenza il record era chiamato “longest career as a live action Marvel superhero” ora però è stato modificato in “longest career as a live action Marvel character” perché viene tenuto conto del fatto che, col trascorrere degli anni, un interprete può impersonare un personaggio della Casa delle Idee inizialmente buono e poi tramutatosi in villain o viceversa.

