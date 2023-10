Patrick Stewart è stato ospite di Conan O’Brien Needs a Friend e ha raccontato un aneddoto su una proiezione di Via col vento.

L’attore ha spiegato di essersi ritrovato seduto accanto a Vivien Leigh e ha raccontato la reazione inaspettata dell’attrice:

Ero seduto al suo fianco e il suo meraviglioso ragazzo [John Merivale] era seduto all’altro lato con un abito costoso favoloso. Ho notato che si toccava il viso spesso, poi si è voltata verso di me, mi ha preso la mano e ha detto: “Patrick, io vado. Sono troppo turbata, molte di quelle meravigliose persone con cui ho lavorato sono morte, e ci sto troppo male. Grazie per averlo condiviso con me, goditi la serata“. Si è alzata e se n’è andata con John. Ero così toccato, avrebbe potuto andarsene e basta, e invece non era necessario che mi ringraziasse e che mi spiegasse il motivo del suo pianto.