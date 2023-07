Il noto attore Patrick Wilson (Watchmen, Aquaman) ha debuttato alla regia con Insidious: La porta rossa, nuovo capitolo della saga horror in arrivo a luglio (GUARDA IL TRAILER). Parlando dei propri progetti dei sogni in un’intervista con Comicbook, ha citato un fumetto specifico che gli piacerebbe adattare sul grande schermo. Si tratta di Hawaiian Dick, miniserie creata da B. Clay Moore e Steven Michael Griffin, pubblicata originariamente da Image Comics nei primi anni 2000.

La storia ha come protagonista Byrd, un detective privato che si ritrova in una serie di situazioni ad alto rischio in una versione delle Hawaii degli anni Cinquanta dalle tinte soprannaturali. Nel 2004, la miniserie era stata opzionata dalla New Line Cinema, ma non se ne è mai fatto nulla. A quanto pare, però, Wilson era stato contattato molto tempo fa per partecipare a un film tratto dall’opera e spera ancora di poterlo realizzare un giorno:

Quello che ho sempre voluto fare, e che mi ha sempre affascinato, è Hawaiian Dick…. Sono stato contattato per recitare in quel film un centinaio di anni fa con [il regista] Frank Coraci. Non ho idea di dove siano i diritti di quel film, ma ho sempre amato quella serie….Hawaiian Dick. Cercatela!

Insidious: La porta rossa sarà solo al cinema dal 5 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Nel cast anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass. Prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell. La sceneggiatura è scritta da Scott Teems da una storia di Leigh Whannell, basata sui personaggi creati da Leigh Whannell.

FONTE: CB

