ha parlato con ComicBook di, la serie in arrivo su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ in Italia il prossimo 21 maggio.

Oswalt ha ammesso che sarebbe entusiasta all’idea di lavorare a una versione live-action:

Scherzi? Sarebbe fantastico se lo facessimo in live-action. Oddio, lo adorerei tanto. E poi, è un lavoro per cui potrei stare seduto tutto il tempo. Sarebbe un sogno.

La serie, che sarà composta da 10 episodi, è stata sviluppata da Patton Oswalt (che doppia anche il protagonista) e da Jordan Blum. Realizzata in animazione con uno stile che ricorda Robot Chicken, è indirizzata a un pubblico adulto.

Tra i doppiatori ci saranno anche Aimee Garcia, Ben Schwartz e Melissa Fumero che daranno voce alla mogli e ai figli del villain, mentre Beck Bennet sarà la nemesi del protagonista, Austin Van Der Sleet. Jon Hamm presterà la sua voce al personaggio di Iron Man mentre Nathan Fillion darà la voce niente di meno che a Wonder Man, Whoopi Goldberg sarà Poundcakes e Bill Hader che parla come Angar the Screamer and the Leader. Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb sono produttori esecutivi.

