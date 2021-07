In una recente intervista ha parlato del rapporto tra cinema e streaming spiegando la sua posizione in merito.

Ecco le sue parole in riferimento alla distribuzione in contemporanea di film sia al cinema che in streaming:

Non credo durerà. Lo streaming è fantastico, ma tutti lo stanno inseguendo per motivi economici, e non credo che il sostegno economico possa sorreggere il peso dell’industria così com’è. Se esistesse solo Netflix potrei capirlo, ma adesso ogni compagnia ha un servizio streaming, e la gente non può abbonarsi a tutto. Gli studi vogliono davvero rinunciare a film da un miliardo di dollari per sostenere il loro servizi streaming? Da un punto di vista commerciale non ha senso.

Ha poi aggiunto:

Il cinema sta tornando ed entrambe le cose dovrebbero coesistere. La gente adora andare al cinema, ma non perché non ci sia il modo di vedere i film a casa. Abbiamo sempre avuto la possibilità di farlo, non è nulla di nuovo.

La regista prossimamente dirigerà un nuovo film di Star Wars. La pre-produzione di Rogue Squadron inizierà quest’autunno, le riprese si svolgeranno nel 2022 e il film uscirà il 22 dicembre 2023.

Rogue Squadron è un progetto molto caro a Jenkins. Nel video in cui la regista annunciava il proprio coinvolgimento nel corso dell’Investor Day della Disney, Jenkins spiegava in maniera molto chiara che era da tutta la vita che aspettava di poter dirigere un film capace di unire le due cose che ama di più: gli spettacolari combattimenti aerei e Star Wars. Suo padre era infatti un pilota che aveva prestato servizio nella guerra del Vietnam poi deceduto durante una mock-dogfight quando lei aveva solo 7 anni.

Vi ricordiamo che i film, le serie animate e live action di Star Wars sono disponibili in streaming su Disney+.