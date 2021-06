Secondo quanto riportato da Deadline (Peaky Blinders) sarebbe a far parte del cast di, action movie ambientato durante la Seceonda Guerra Mondiale.

Jalmari Helander, il regista finlandese di pellicole come Rare Exports e Big Game, dirigerà il lungometraggio le cui riprese avranno inizio in Finlandia e in Lapponia a settembre di quest’anno.

Ambientato nel 1945, Immortal racconta la storia dell’ex soldato Aatami (interpretato da Jorma Tommil) che scopra l’oro nel profondo deserto della Lapponia. Quando tenta di portare il suo bottino in città, uno squadrone di soldati nazisti guidati da un brutale ufficiale delle SS (Paul Anderson) innescando così una battaglia per l’oro tra il soldato solitario e i nazisti.

Petri Jokiranta produrrà il lungometraggio attraverso la Subzero Film Entertainment. Mike Goodridge, Gregory Ouanhon e Antonio Salas figurano invece come produttori esecutivi.

Tra i progetti con Paul Anderson troviamo la serie televisiva Peaky Blinders ma anche lungometraggi come Robin Hood – L’origine della leggenda, Revenant – redivivo, Hostilies, Brimstone, Le ultime 24 ore e Heart of the Sea – le origini di Moby Dick.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto che coinvolge Anderson? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!