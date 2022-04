Quando rivedremonei panni di Visione – o di Visione Bianco – nell’Universo Cinematografico della Marvel? Una domanda, chiaramente, priva di una risposta ora come ora.

Una risposta che, naturalmente, non può essere data neanche dal diretto interessato, ovvero Paul Bettany, che magari qualcosa più di noi, malgrado tutto, potrebbe saperlo.

È stato proprio questo l’argomento di una chiacchierata fatta dalla star con Entertainment Weekly. Quando il popolare magazine gli domanda se sarebbe disposto a tornare nei panni di Visione nell’MCU, lui ha dapprima risposto ironicamente spiegando poi che a Kevin Feige non piace lasciare delle questioni in sospeso:

Assolutamente no! Non lo farei per nessuna cifra! Non riesco neanche a immaginarla! No, dai, la risposta onesta – anzi, magari non è neanche una risposta onesta, ma è quella che ti darò e con la quale avrai a che fare – è che alla fine di WandaVision vediamo Visione che vola via ed è un po’ una questione in sospeso. E Kevin Feige è una persona che non ama lasciare le cose in sospeso. Per cui do per scontato che, un giorno, tornerò a indossare i miei pantaloni attillati e il mantello per un’altra incursione, ma non so quando accadrà.