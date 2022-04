LEGGI – Paul Bettany prende in giro Tom Hiddleston per la sua cultura

, l’interprete di Visione nel Marvel Cinematic Universe, è apparso come ospite, insieme a Claire Foy, al Late Show With Stephen Colbert occasione durante la quale ha parlato di un particolare oggetto di scena che si è tenuto per sé proveniente proprio dal franchise cinematografico della Casa delle Idee. Si tratta di un calco del suo busto nei panni di Visione che veniva impiegato nella produzione delle scene che prevedevano la presenza del personaggio in maniera tale da avere un riferimento visivo.

Paul Bettany, nel momento in cui il conduttore dello show comincia a far vedere alcune foto decisamente peculiari del busto, ha dovuto ammettere il motivo specifico per cui ha voluto tenere l’oggetto di scena: per spaventare gli ospiti della sua casa di campagna piazzandolo, a tradimento, o in bagno oppure sotto le lenzuola di una delle camere di cortesia.

Più avanti, Colbert chiede anche a Paul Bettany se comparirà nei panni di Visione Bianco in Doctor Strange nel Multiverso della follia, il lungometraggio che vede Sam Raimi dietro la macchina da presa con Benedict Cumberbatch ancora una volta nei panni di Stephen Strange ed Elizabeth Olsen in quelli di Wanda Maximoff. D’altronde, proprio in uno degli ultimi spot, abbiamo visto comparire anche i figli di Wanda e Visione che abbiamo conosciuto nella serie TV WandaVision, disponibile in streaming esclusivo su Disney Plus (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

Quella dell’attore è stata, chiaramente, una brillante non-risposta:

Questa è proprio una domanda grandiosa. Ti ho detto che sarei stato del tutto onesto con te. Comparirò in Doctor Strange? Sì, no, sì, no, sì, no. Non lo so. Ci sono anche io? Cosa ne pensi? Non posso né confermare né smentire i rumour secondo cui io sono nel poc’anzi menzionato Doctor Strange.

Come i fan del Marvel Cinematic Universe ben sanno, una risposta “trollona” come questa è perfettamente in linea con Paul Bettany che, specie durante la promozione stampa di WandaVision, ha trollato mezzo mondo con dichiarazioni sibilline che hanno fatto speculare un po’ tutti. Come, ad esempio, quella volta che aveva spiegato che “lo show gli ha permesso di recitare accanto a un attore con cui ha da sempre sognato di lavorare”. Affermazione, questa, che aveva portato a ipotizzare che nel finale della serie la star avrebbe recitato di fianco ad Al Pacino. Anche se, come abbiamo poi avuto modo di scoprire, l’attore con cui sognava di lavorare era… sé stesso!

