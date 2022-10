Paul Dano racconta l’importante lezione imparata lavorando con Tom Cruise

In un’intervista video con GQ, Paul Dano ha raccontato come, per il suo esordio alla regia, avvenuto nel 2018 con il film Wildlife (LEGGI LA RECENSIONE), abbia imparato un’importante lezione lavorando con Tom Cruise sul set di Innocenti bugie (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE). Ecco le parole dell’attore:

So che quando dirigevo volevo che si sentisse come se quando il mio attore mette piede sul set tutto cambiasse. Ho un ricordo molto chiaro di quando ho visto Cruise lavorare con la squadra degli stunt e ricordo di aver visto come considerava il pubblico e l’impatto delle acrobazie sul pubblico e quanto fosse appassionato e rigoroso al riguardo. È stata una vera lezione. Non avevo mai visto un attore considerare il pubblico e l’impatto che l’acrobazia e gli stacchi della macchina da presa avrebbero avuto sul pubblico. E l’ho portato con me. Penso sempre che il contenuto si presti alla forma e che ci sia un gruppo di persone, una temperatura e una vibrazione sul set. È così che lavora il regista.

Uscito nelle sale nel 2010, Innocenti bugie racconta di quando la vita di June Havens (Cameron Diaz) si incrocia con quella di un agente segreto (Tom Cruise) che si è reso conto di non dover sopravvivere alla sua ultima missione. Nel film, diretto da James Mangold, Dano interpreta Simon Fleck, inventore di una batteria inesauribile.

Vi ricordiamo che recentemente abbiamo visto Paul Dano nei panni dell’Enigmista in The Batman, uscito lo scorso marzo. A Natale lo vedremo invece in The Fabelmans diretto da Steven Spielberg, nel ruolo ispirato al padre del grande regista. Qui potete leggere la nostra recensione.

