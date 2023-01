Paul Mescal al posto di Blake Jenner nel film di Richard Linklater girato nel corso di 20 anni

Non c’è solo Il gladiatore 2 nel futuro di Paul Mescal, star della serie tv Normal People: l’attore in ascesa ha infatti ottenuto un ruolo da protagonista nel nuovo film di Richard Linklater.

Come noto, dopo Boyhood, il regista è tornato a cimentarsi nuovamente in un progetto dal lungo corso produttivo, intitolato Merrily We Roll Along, adattamento cinematografico del noto musical di Stephen Sondheim e George Furth.

Da Above The Line giunge però notizia di un cambio di programma per quanto riguarda il cast: Mescal sostituirà infatti Blake Jenner (Tutti vogliono qualcosa), uscito di scena dopo aver girato poche scene in seguito alle accuse della sua ex Melissa Benoist.

Il film sarà girato nel corso di 20 anni e sarà incentrato su Franklin Shepard, un talentuoso compositore di Broadway che abbandona la sua carriera e i suoi amici per diventare un produttore di lungometraggi a Hollywood. La storia prende inizio dal culmine della sua fama a Hollywood per poi andare a ritroso nel tempo mostrando i momenti più importanti della sua vita.

Nel cast anche Beanie Feldstein (Lady Bird, La rivincita delle sfigate) e Ben Platt (The Politician).

