Paul Rudd commenta un errore di continuità in Avengers: Endgame

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In Avengers: Endgame c’è un momento in cui Scott Lang e Hope van Dyne sono impegnati ad aggiustare un furgoncino e poco dopo sullo sfondo della battaglia si nota Ant-Man in versione gigante mentre lotta con i nemici, una svista non da poco.

Ali Plumb di BBC Radio 1 ha fatto notare l’errore di continuità a Paul Rudd in persona, impegnato a promuovere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha commentato:

C’è stato un errore nel sistema. Oppure è come in questo nuovo Ant-Man, in cui c’è un momento in cui vediamo più di un Ant-Man allo stesso tempo, magari è qualcosa di simile.

Ecco l’intervista integrale:

Ecco un video che mostra l’errore di continuità:

Trovate tutte le notizie su Ant-Man and the Wasp: Quantumania nella nostra scheda. Cosa ne pensate dell’errore di continuità di Avengers: Endgame?