Paul Rudd paragona il suo ingresso nell’Universo Marvel a “Ballando con le stelle”

In una recente intervista per Men’s Health, Paul Rudd ha parlato del suo ingresso nell’Universo Marvel paragonandolo a Ballando con le stelle.

Rudd, che vedremo presto al cinema in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha spiegato che mai si sarebbe aspettato di ricevere un’offerta per un cinecomic:

Il mio agente organizzò un incontro con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige. La Marvel era abbastanza nuova, non era ancora stata accorpata alla Disney. È come se qualcuno mi avesse chiesto: “Che ne diresti di partecipare a Ballo con le stelle“? Non avrei mai immaginato di avere un film di supereroi sul mio cammino, non ho mai pensato di essere l’attore adatto a quel tipo di ruolo. Quando mi proposero l’idea, ero emozionato di poter fare qualcosa di così inaspettato. E sapevo che se mi avessero annunciato come supereroe, la gente avrebbe detto: “Ma che caz*o?”. Senza contare che avrei potuto indossare un costume da supereroe.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

