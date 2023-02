Paul Rudd parla del film di Martin Scorsese che ha ispirato la sua carriera di attore

Durante una recente intervista con Men’s Health per la promozione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd ha parlato del film di Martin Scorsese che ha ispirato la sua carriera di attore.

Si tratta di Fuori orario, il film del 1985:

Griffin Dunne affronta così tanto e finalmente trova un porto sicuro nell’appartamento di un tizio, con la folla in strada che lo cerca. Lui chiama la polizia, loro gli dicono di andare a dormire e attaccano il telefono. Lui non si arrabbia, è soltanto di stucco. “Oh, wow. Oh, wow”. L’unica emozione è la sorpresa. Ed è sublime.

Rudd ha spiegato che quel film lo ha convinto a dedicarsi alla recitazione al 100%, intraprendendo una carriera teatrale anche nonostante il successo di film come Ragazze a Beverly Hills:

Non volevo essere considerato un impostore dagli attori che ammiravo. Volevo imparare a fare le cose come si deve.

In attesa dell’uscita del film, ecco una nuova featurette incentrata su Cassie Lang:

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

