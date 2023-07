Nella lunga carriera di Paul Rudd possiamo includere anche l’aver partecipato a un video musicale. E il merito è di Taylor Swift.

Rudd si trovava infatti a un concerto della cantante quando Claud, artista indie, ha deciso di presentarsi all’attore. Claud racconta di essersi avvicinato a lui nella zona VIP e di avergli raccontato di avere una canzone nel suo album ” Supermodels” chiamata proprio “Paul Rudd”.

Racconta Claud in un TikTok:

Da lì il passo è stato breve e l’attore è finito a ballare vestito da postino nel video musicale dell’artista “A Good Thing”.

Continua Claud, raccontando l’esperienza sul set:

È rimasto per l’intera giornata. È restato per qualcosa come cinque ore e abbiamo girato l’intera scena e ballato fuori. È stato il miglior giorno della mia vita.