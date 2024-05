In occasione della promozione di Oh Canada, Paul Schrader ha raccontato a Variety di aver ricucito i rapporti con Kevin Spacey di recente, spiegando che fosse giunto il tempo di “farlo rientrare in gioco” dopo che l’attore è stato assolto dalle accuse di stupro mosse contro di lui in due processi distinti negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

“La cancel culture non lo lascia in pace” ha spiegato. “Sta leggendo un libro su come Charlie Chaplin sia stato ostracizzato“.

Il regista ha spiegato di aver discusso con Spacey di un potenziale film su Frank Sinatra e ha poi sottolineato: “Non userei Kevin se fosse stato condannato, ma è stato assolto“.

Oh, Canada! è il nuovo film di Paul Schrader con Richard Gere, Jacob Elordi, Uma Thurman e Michael Imperioli. il film è un adattamento cinematografico del libro di Russell Banks intitolato I tradimenti (Foregone), arrivato in Italia nel 2022. La pellicola, che ruota attorno alla storia del celebre documentarista Leonard Fife, sarà presentata a Cannes.

