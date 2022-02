È in una lunga intervista incentrata sul suo nuovo film, in uscita nei cinema italiani a fine marzo, che Paul Thomas Anderson rivela di avere diversi account segreti sui social – con i quali, sostanzialmente, lurka.

Parlando con Indiewire, il regista ha spiegato essere molto curioso nei confronti di Letterboxd, un social dedicato alle recensioni:

Anderson riconosce che i social sono molto utili ai registi indipendenti per portarli al cinema e creare un pubblico di appassionati:

L’unico modo per fare cinema oggi è essere consapevolidi ciò che succede nel mondo. Ricordo che quando iniziai era veramente impossibile farsi notare veramente. Dovevi mettere il trailer del tuo film davanti a un film ed era un incubo. Bisognava farlo vedere alla MPAA e ricevere l’approvazione, dovevi ricevere il via libera dallo studio, c’erano un mucchio di inghippi. Poi non avevi nemmeno la garanzia di finire davanti al film che avevi scelto. Ora, invece, possiamo mettere ciò che vogliamo là fuori – su Instagram, YouTube, Twitter e ovunque. Puoi semplicemente pubblicarlo. La gioia di poter fare questa cosa è veramente tanta. Abbiamo iniziato a farlo soprattutto con gli ultimi film, per ricordare alla gente dove potevano vederli, oppure dove potevano vederli in un particolare formato. Senza una soluzione simile, immaginate la quantità di soldi che avremmo dovuto spendere per far sapere alla gente dove poteva vedere il nostro film. Non vedo come si possa partecipare all’uscita del proprio film senza capire come raggiungere le persone.

Nella stessa intervista, il regista parla del futuro della distribuzione cinematografica alla luce dei cambiamenti accelerati dalla pandemia. Licorice Pizza è uscito in pellicola 70mm ed è nei cinema americani da diverse settimane, cosa più unica che rara:

Avevamo iniziato un percorso per far sopravvivere i proiettori in pellicola e in particolare il 70mm, eravamo a buon punto. Abbiamo iniziato con The Master, poi Quentin Tarantino con The Hateful Eight, e poi se ne è preso carico Christoper Nolan. Eravamo a buon punto, usciva almeno un film all’anno, praticamente. C’erano ovviamente molti problemi più importanti, e in alcuni posti non è stato facile ripartire. Ma ci sono luoghi specializzati come il cinema della DGA, dove si prendono cura di questi proiettori. Ottenere una distribuzione più ampia non è stato facile, anche solo trovare la disponibilità di proiezionisti esperti. Ma sarà ok, dobbiamo solo ripartire.

Christopher Nolan sta facendo un altro film così [Oppenheimer, ndt], il che sarà utile. Ci sono anche delle copie 70mm di Assassinio sul Nilo. Questo formato potrebbe sparire, qualsiasi sia la causa, anche la pandemia. Bisogna avere sempre questa sorta di forza e convinzione per farlo sopravvivere, bisogna credere sempre nella distribuzione cinematografica. Qui a Los Angeles siamo riusciti a rimettere in piedi alla sua vecchia gloria il Village Theatre. Abbiamo rimesso in sesto i proiettori in 70mm, è stato quasi magico.