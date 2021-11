Nel corso degli anni,, regista di capolavori conclamati come Boogie Nights, Il petroliere, Magnolia, ha più volte rilasciato attestati di stima verso i cinecomic e, nello specifico, quelli dei Marvel Studios.

Nel corso di una lunga chiacchierata, che tratteremo più approfonditamente nei giorni a venire, che Paul Thomas Anderson ha fatto con Variety, si è tornato a parlare di cinefumetti, nello specifico di quelli che sono attualmente più in voga a casa Anderson-Rudolph (ricordiamo che il regista è sposato con la celeberrima comedian Maya Rudolph e hanno 4 figli). La sua risposta non mancherà di spiazzare più di una persona.

Il filmmaker spiega infatti:

Shang-Chi offre del sano divertimento. Possiede una grandissima energia, ma va anche detto che vivo in una casa dove siamo tutti ossessionati dalle storie Marvel, per noi è eccitante osservare la loro evoluzione. Personalmente mi è piaciuto Venom 2.

Già nel 2015, a chi gli domandava se riteneva eccessiva la quantità di cinecomic prodotti dall’industria del cinema americana, rispondeva:

Ah, che serie di stronzate. Non ho davvero memoria recente di un anno con così poche lamentele per la qualità dei film. E francamente cosa c’è di sbagliato nei cinecomic? Non lo so. Stai parlando con qualcuno a cui piace guardare questi film. La gente dovrebbe davvero farsi una vita se si mette a discutere di una roba del genere. Questi film si stanno facendo una brutta reputazione.

Poi, lo scorso anno in pieno lockdown e in periodo di sale chiuse, abbiamo appreso che Paul Thomas Anderson era andato al cinema per vedere Avengers: Endgame e aveva registrato le reazioni dei fan come reminder del potere del cinema e della sua capacità di unire le persone.

Tutto ciò premesso, siamo sicuro che il suo aver gradito Venom: la furia di Carnage lascerà interdetta molta gente. In quanto a Shang-Chi, trovate tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola Marvel disponibile da oggi su Disney+ all’interno della nostra scheda dedicata al film.

