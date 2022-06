La Hollywood Chamber of Commerce ha annunciato che Paul Walker riceverà una stella postuma sulla Hollywood Walk of Fame nel corso del 2023.

Normalmente, viene tributata una sola stella postuma ogni anno, ma nel 2023 saranno addirittura tre: in aggiunta a Paul Walker, ci sarà quella per l’attrice Juanita Moore e quella per la cantante Jenni Rivera. Un’altra star della saga di Fast & Furious riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame il prossimo anno, Ludacris, che è apparso per ben quattro volte insieme a Paul Walker nel franchise prodotto dalla Universal.

Le altre star apparse in Fast & Furious che hanno già una stella sulla Walk of Fame sono Vin Deisel (Dominic Toretto), Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Kurt Russell (Mr. Nobody), Charlize Theron (Cipher) e il regista di 2 Fast 2 Furious John Singleton.

Il co-protagonista dell’epopea motoristica cominciata nel 2001 è morto il 30 dicembre del 2013 a Santa Clarita, a nord di Los Angeles, a causa di un violentissimo incidente stradale.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Variety