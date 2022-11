Paura per Denise Richards: l’auto dell’attrice colpita dal proiettile di un autista “irritato”

Nel corso della giornata di lunedì, Denise Richards e suo marito Aaron Phypers si sono ritrovati in una situazione decisamente pericolosa.

Come riportato da TMZ, il veicolo dell’attrice ha riportato i danni di un colpo di arma di fuoco esploso da un autista “irritato” a causa della guida “incerta”. Stando al sito, la coppia era diretta al Popsicle Studio di Los Angeles, stava procedendo con cautela in strada in cerca di indicazioni stradali quando un uomo si è accostato a loro e ha sparato un colpo che ha finito per danneggiare la parte posteriore del posto di guida.

Stando a una fonte intervistata da People, Richards “era molto scossa e terrorizzata”, ma si è comunque diretta in studio come da programma e ha lavorato sul set di Angels Fallen: Warriors of Peace, sequel dell’horror indipendente Angels Fallen.

Secondo quanto riportato dalla stessa fonte, la produzione dopo l’accaduto ha accolto l’attrice “facendola sentire al sicuro”, ma a quanto pare non ha sporto denuncia. Si attende, invece, la decisione dell’attrice.

Dopo aver recitato in film come Starship Troopers, il film di James Bond Il mondo non basta, e Love Actually, più di recente Denise Richards ha per lo più recitato in televisione. A inizio anno è apparsa in The Guardians of Justice, serie originale targata Netflix.