Chris Pratt, oltre a essere una delle star del cinema più amate e riconoscibili, è ormai anche da svariati anni un vero e proprio esperto di doppiaggio di cartoni animati, fra The LEGO Movie, Onward, Super Mario e il più recente Garfield.

E in un’intervista ha potuto anche spiegare che, fra il gatto amante delle lasagne ideato da Jim Davis e l’idraulico baffuto figlio di Shigeru Miyamoto, è proprio Super Mario il più “complicato” da interpretare.

Probabilmente è più difficile doppiare Mario, quest’ultimo perché con Garfield, non faccio molto,. Faccio principalmente la mia voce, qualcosa di simile per lo meno, molto simile alla mia voce con Garfield. Con Mario abbiamo provato molte cose diverse prima di arrivare a quello che, alla fine, è diventato questa specie di accento italiano che è “vendibile”, accettabile, che richiama quello dei videogiochi, ma che è anche una cosa a sé che può sostenere una storia di 90 minuti senza risultare fastidioso. Penso che sia stato probabilmente un po’ più impegnativo. Per questo film, Mark Dindal, il regista di Garfield, mi ha detto “Voglio solo la tua voce. Ho sentito la tua voce uscire da questo gatto nella mia mente negli ultimi due anni ed è esattamente quello che voglio”.