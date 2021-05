In un’intervista con Uproxx è tornato a parlare del rapporto con la Warner Bros. durante la lavorazione della sua versione diarrivando ad usare parole molto forti.

Il regista ha infatti descritto il rapporto di collaborazione molto burrascoso:

Oddio sì, è stato bellissimo lavorare alla Snyder Cut di Justice League. È stato bellissimo, assolutamente, ma la Warner Bros. ha continuato a torturarmi per qualche motivo… non possono proprio farne a meno. Non capisco perché gli stia così tanto sul cu*o, anche perché non mi piace trovarmi in questa posizione.

La Warner ha già preso le distanze dalla visione del regista, “concedendogli” la Snyder Cut come ultimo desiderio:

Non voglio finire nei guai, ma non me ne starò qui seduto mentre loro si comportano in quel modo… guarda, sono loro che sono stati aggressivi, non io. Io non ho fatto nulla. Ogni volta se ne uscivano con un bizzarro atteggiamento passivo-aggressivo.