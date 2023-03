Perché la Mattel ha deciso di aprire una propria divisione cinematografica

Il prossimo luglio, con Barbie (GUARDA IL TEASER TRAILER) arriverà nelle sale il primo film co-prodotto dalla divisione cinematografica della Mattel, lanciata nel 2018. Durante un panel tenuto nel corso del South by Southwest festival, Elizabeth Bassin, vicepresidente della Mattel Film, ha spiegato perché la storica azienda di giocattoli ha deciso di fare questo passo e quali sono i suoi obiettivi. Ecco le sue parole:

Per molto tempo siamo stati solo dei licenziatari, per cui le persone venivano da noi e opzionavano i nostri marchi, senza che noi controllassimo lo storytelling. Ora abbiamo visto il potere dei giocattoli sul mercato come narratori e ci siamo resi conto che se non siamo al posto di comando, queste storie potrebbero non essere raccontate nel modo in cui vogliamo.

La divisione cinematografica è stata creata per poter affrontare ogni aspetto della narrazione per le nostre proprietà intellettuali ed essere in grado di servire e utilizzare ogni aspetto di tale narrazione. Qualsiasi cosa sia meglio per quella parte di proprietà intellettuale è il luogo in cui lo svilupperemo e lo racconteremo. E a volte questo significa più aree diverse. In questo momento ci sono un paio di serie diverse di He-Man.