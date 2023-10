Doveva essere il “nuovo Harry Potter” tanto che il primo dei due film di Percy Jackson arrivato nei cinema, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini, era diretto da Chris Columbus, il filmmaker che aveva inaugurato con enorme successo la saga cinematografica ispirata ai romanzi di JK Rowling fungendo da regista dei primi due capitoli, La pietra filosofale e La camera dei segreti.

I piani della 20Th Century Fox dovettero fare i conti con la cruda realtà di un box-office che, per il primo film, si è fermato a quota 226 milioni di dollari per Il ladro di fulmini e di 200 per Il mare dei mostri. Basti pensare che il solo Harry Potter e la pietra filosofale, senza contare le re-release cinematografiche, ne aveva incassati 974 (via Box Office Mojo).

Dato che a dicembre arriverà in streaming su Disney Plus Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, la prima stagione della serie basata sulla saga letteraria di Rick Riordan, Variety ha dedicato al franchise una cover story in cui vengono anche citate alcune nuove indiscrezioni sul fallimento dei film di dieci e passa anni fa.

Il magazine cita le parole di una fonte che al tempo era vicina alla produzione secondo cui:

Il problema era rappresentato da Tom Rothman (CEO di Sony Pictures al tempo co-presidente della 20th Century Fox). Lui era noto per fare film a basso costo. Quindi se stai puntando a qualcosa come Harry Potter, stai automaticamente limitando il progetto tarpandogli le ali.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini usciva al cinema nel 2010 ed esisteva già una importante base di fan dei libri. Cosa questa che avrebbe portato Rothman a dare per scontata la riuscita economica del progetto. La fonte aggiunge:

Pensava che il marketing potesse vendere da solo un film basato su una serie di libri conosciuta, quindi perché spendere una fortuna? Ma gli effetti speciali erano scadenti. Manca il tocco che i libri avevano.

Rothman non ha commentato ufficialmente la cosa, con un’altra fonte di Variety, che occupava una posizione di alto livello alla Fox all’epoca, secondo cui l’ex major non aveva minimamente discusso la possibilità di replicare la formula Harry Potter, neanche in termini di budget allocato. Peraltro, Il mare dei mostri è uscito nel 2013, con Rothman fuori dalla compagnia già da un po’: il franchise sarebbe dunque morto come naturale conseguenza del cambio ai vertici.

Il turbolento rapporto di Rick Riordan con i film di Percy Jackson

La testata affronta anche i turbolenti rapporti che Rick Riordan, l’ideatore di Percy Jackon, ha avuto con i film e con dei flop che lo hanno tenuto lontano da Hollywood a lungo. Nel 2020, parlando dell’esperienza avuta con le pellicole, Riordan aveva spiegato che “era come se la sua vita fosse passata in un tritacarne” (via Variety).

Ora riflettendo su quei giorni dice:

Dopo l’esperienza cinematografica, ho praticamente cancellato Hollywood dalla mia vita per molto, molto tempo. In realtà, non volevo avere niente a che fare con l’industria cinematografica. Ci sono stati anni in cui mi ripetevo che “Non voglio lasciarmi coinvolgere. Non voglio pensare ad altre trasposizioni. Ho chiuso”. Ma quando è iniziato a diventare chiaro che qualcosa sarebbe successo, con o senza di me, ho avuto una lunga conversazione con Becky, mia moglie. Ci siamo detti “Beh, se qualcosa deve essere tanto vale tentare”.

Un qualcosa che si è concretizzato con l’acquisizione della 20Th Century Fox da parte della Disney e il conseguente passaggio dei diritti di Percy Jackson nelle mani della Casa di Topolino, un accordo che per Rick Riordan era fonte di preoccupazione ma anche di un barlume di speranza.

Scrive Variety:

Sono stati necessari “molti incontri con diversi dirigenti e varie divisioni del conglomerato Disney” ma alla fine i Riordan sono diventati produttori esecutivi di una nuova versione. Solo che questa volta, Riordan ha insistito affinché il progetto prendesse vita sul piccolo schermo: “Ho sempre pensato che la televisione fosse il formato migliore per Percy, perché ci mette a disposizione una tela più grande per raccontare di più della storia. E per essere più fedeli al materiale originale, cosa che i fan dei libri vorrebbero davvero vedere”.

La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo arriverà sugli schermi di Disney+ il 20 dicembre.

La serie è interpretata da Walker Scobell (Percy Jackson), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase), Aryan Simhadri (Grover Underwood) e vede la presenza di guest star come Lin-Manuel Miranda (Ermes), Megan Mullally (Alecto alias Signora Dodds), Toby Stephens (Poseidone), Virginia Kull (Sally Jackson), Jason Mantzoukas (Dioniso alias Signor D), Jay Duplass (Ade), Glynn Turman (Chirone alias Signor Brunner), il compianto Lance Reddick (Zeus), Adam Copeland (Ares), Charlie Bushnell (Luke Castellan), Dior Goodjohn (Clarisse La Rue), Jessica Parker Kennedy (Medusa), Olivea Morton (Nancy Bobofit), Suzanne Cryer (Echidna), Timm Sharp (Gabe Ugliano) e Timothy Omundson (Efesto).

