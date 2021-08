Secondo quanto riportato da Deadline (The Haunting of Hill House) e(billions) sarebbero entrati a far parte del cast del nuovo film diche sarà sviluppato per Paramount+.

Il film sarà scritto e diretto da Lindsey Beer. Del cast fanno parte anche Jackson White (Mrs. Fletcher), Forrest Goodluck (The Revenant), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Natalie Alyn Lind (The Goldbergs), Isabella Star LeBlanc e Pam Grier (Jackie Brown). Le riprese inizieranno ad agosto.

Ricordiamo che nel 2019 è approdata nelle sale l’ultima versione dell’opera diretta da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer.

Qua sotto trovate la descrizione ufficiale dell’opera letteraria di King:

Il dottor Louis Creed ha appena accettato l’incarico di direttore sanitario dell’Università del Maine, e con un certo entusiasmo: posizione di prestigio, magnifica villa di campagna dove Eileen e Gage, i suoi bambini, possono crescere tranquilli, vicini gentili e generosi in una cittadina idilliaca lontana dal caos metropolitano. Persino Winston Churchill, detto Church, il loro pigro e inseparabile gattone, sembra subito godere dei vantaggi della nuova situazione. Ben presto, però, la serena esistenza dei Creed viene sconvolta da una serie di episodi inquietanti: piccoli incidenti inspiegabili che coinvolgono i bambini, pericolosi e giganteschi camion che sfrecciano sulla superstrada proprio sotto casa Creed, incontri diabolicamente sorprendenti e, soprattutto, sogni. Sogni oscuri e terribilmente realistici che perseguitano Louis da quando ha visitato il Pet Sematary, il cimitero dove i ragazzi di Ludlow seppelliscono da sempre i loro animali domestici. Ufficialmente. Perché oltre quella radura, nascosto tra gli alberi, c’è un altro terreno di sepoltura, ben più terrificante. Un luogo carico di presagi e di richiami, spaventosi quanto irresistibili, provenienti da un altro mondo. Un luogo dove al dottor Creed toccherà una scoperta raggelante: a volte è meglio essere morti… Pet Sematary, definito dal Washington Post «folle, potente, disturbante», è un vero e proprio classico della letteratura horror, ispirato, parola di King, da un leggendario racconto popolare: La zampa di scimmia.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!