Prossimamente vedremo Pete Davidson nel gremito cast di The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn.

Nel mentre l’attore si è calato nei panni dell’amato protagonista di Nightmare before Christmas, ovvero il bislungo John Skeletron (in originale Jack Skellington) in un nuovo sketch del Saturday Night Live presentato da Regé-Jean Page (Bridgerton) e da Chloe Fineman.

Potete vedere l’intero sketch qua di seguito:

We stan Denise Poots. And these men with tiny skinny legs. pic.twitter.com/HJxm2l9bak — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) February 21, 2021

Ecco la sinossi ufficiale di Nightmare before Christmas di Henry Selick:

John Skeletron, principe del mondo di Halloween, abitato da mostri è triste, stanco di spaventare i bambini. Penetrato per caso nel regno di Babbo Natale, decide di sequestrarlo e di prendere per una volta il suo posto. Si mette in viaggio per consegnare i propri spaventevoli doni. Lo salva dal disastro Sally, una bambola di stracci di lui segretamente innamorata.

Nel cast vocale in lingua originale del film troviamo Chris Sarandon, Danny Elfman, Catherine O’Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Ken Page, Ed Ivory e Paul Reubens.

