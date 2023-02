Peter Dinklage confessa i suoi dubbi: “Mi chiedo se voglio fare l’attore per i prossimi 30 anni”

A Berlino per presentare il nuovo film di Rebecca Miller, She Came to Me, Peter Dinklage ha parlato a cuore aperto dei suoi 50 anni e dei suoi desideri per il futuro della sua carriera.

In occasione di una conferenza stampa, al cast è stato chiesto qual è il modo migliore per affrontare i blocchi creativi, ed è stata in questa occasione che l’attore ha detto la sua:

Ho 53 anni e mi chiedo se voglio fare l’attore per i prossimi 30 anni. È un bivio. Si dice sempre questo dei 50 anni: arrivi a un bivio, perciò o aspetti l’ispirazione o la cerchi. Io intendo continuare a cercarla.

L’attore ha sottolineato infatti che nel mondo del cinema bisogna “starsene seduti ad aspettare” un bel po’ di tempo:

Gli attori se ne stanno seduti ad aspettare il lavoro. I pittori possono dipingere, gli scrittori possono scrivere, i musicisti possono suonare… gli attori non hanno quella possibilità, perciò dobbiamo pazientare o creare e collaborare per conto nostro. La domanda è: cosa ci ispira? La cosa che mi ispira è la parola scritta a questo punto della mia vita. Non avrei potuto interpretare questo ruolo 20 anni fa o tra 20 anni.

Fonte