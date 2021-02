Secondo quanto riportato da Variety (Il trono di spade) farà parte del cast vocale e di quello produttivo di, adattamento animato della nota graphic novel di Ryan Andrews.

Descritto come una “magica avventura familiare” This Was Our Pact segue la storia di un ragazzo di nome Ben e dei suoi compagni di classe. L’opera si ambienta durante l’annuale Festival dell’Equinozio d’Autunno quando la città si riunisce per festeggiare l’evento facendo galleggiare sul fiume delle lanterne luminose. I giovani in quell’occasione stringono un patto per scoprire se la leggenda delle lanterne che poi si innalzano in cielo per andare a comporre le stelle della Via Lattea sia reale oppure no. Durante lo straordinario viaggio pieno di meravigliosi panorami e strani personaggi (tra cui l’orso parlante che sarà doppiato da Diunklage) il gruppo si impone solo due regole: nessuno guarda indietro, nessuno torna a casa.

Dinklage non è nuovo al mondo del doppiaggio. Durante la sua carriera ha prestato la voce per titoli come Angry Birds, I Croods e anche L’era glaciale.

Will Collins, sceneggiatore di Wolfwalkers, si sta occupando dell’adattamento.

