con Leonardo DiCaprio non è esattamente il tipo di film che si paragonerebbe a una storia come quella di Peter Pan, eppure è esattamente quanto fatto a un incontro con la Disney da, il regista del nuovoche arriverà direttamente su Disney+ nel 2022.

Come raccontato durante il podcast The Kingcast:

Quando ne parlai con lo studio la mia proposta fu: “Che ne dite di restare fedeli al materiale originale, togliere gli elementi problematici del romanzo e del film animato e trattarlo come Revenant? E se facessimo un Revenant con bambini volanti?“. Loro apprezzarono. Non sarà esattamente così ovviamente, ma abbiamo utilizzato quel tipo di etica durante la lavorazione… volevamo che fosse realistico, viscerale. È comunque una storia gioiosa, piena di esuberanza e di magia, ecco perché non mi piace usare la parola “realistico”.

Il nuovo approccio ha voluto che il regista girasse un mucchio di sequenze in esterni più che in teatro di posa.

Ha poi aggiunto:

Non puoi vederlo, ma qui accanto a me c’è lo scheletro di un bimbo sperduto che non ce l’ha fatta. La cosa bizzarra è che quando la Disney mi ha proposto il progetto, ho avuto la stessa risposta di molti, ovvero che Peter Pan è già stato fatto tante volte: c’era bisogno di un altro film? Ma poi ho pensato a cosa significasse per me e ho iniziato a sentirmi emotivamente coinvolto, perciò quello che posso dire è che mostrerò tutto dal mio punto di vista. Potrebbe rivelarsi il mio film più adulto in assoluto in base all’approccio adottato per le tematiche e nonostante si parli di un ragazzino che non vuole crescere. È una rivisitazione molto matura della storia. Ovviamente stiamo ancora girando, perciò spero di non rendermi conto di aver scelto la strada sbagliata e di dover cambiare tutto in fase di montaggio.

Ha poi concluso:

Come Robin Hood e Dracula, ci saranno altri film di Peter Pan in futuro, ma ogni generazione avrà il suo film di Peter Pan. Io voglio realizzare la versione migliore possibile per quel pubblico, per quegli spettatori, per tutti coloro che conosceranno la storia di questa leggenda per la prima volta. Per me è molto importante.

See the first photos of Jude Law as Captain Hook in the upcoming #PeterPan movie! https://t.co/HfXRCPnC5s — JustJared.com (@JustJared) April 28, 2021

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, avrà come protagonisti Alexander Molon e Ever Anderson nei panni rispettivamente di Peter e Wendy: Alexander Molony ha recitato in alcune serie televisive come Raa Raa the Noisy Lion, Claude e The Reluctant Landlord mentre Ever Anderson è invece la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ha fatto una piccola apparizione in Resident Evil: The Final Chapter nei panni di una giovanissima Alice e anche nei panni della Regina Rossa ed è apparsa anche in Black Widow.

Jim Gaffigan (American Life, Lo scandalo Kennedy) è entrato a far parte del cast nel ruolo di Spugna, noto braccio destro di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law. Yara Shahidi sarà Campanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) saranno i signori Darling; Joshua Pickering sarà John, mentre Jacobi Jupe interpreterà Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, sarà Giglio Tigrato.