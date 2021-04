Sono in corso da circa un mese le riprese di, il film di David Lowery che arriverà direttamente su Disney+ nel 2022.

La produzione è in corso a Vancouver, in Canada, e oggi possiamo ammirare un primo sguardo a Jude Law nei panni di Capitan Uncino.

Trovate le foto qui sul Daily Mail, un paio qui a seguire.

First look Jude Law sebagai Captain Hook pic.twitter.com/9rlMzixRDk — Ŧợђ (@_fiqihna) April 8, 2021

Intanto, come potete vedere, prosegue la costruzione di una nave pirata, la Jolly Roger:

It'll be a while before Jude Law's Captain Hook & Jim Gaffigan's Smee are spotted on this Jolly Roger. Disney+ movie Peter Pan & Wendy is constructing a pirate ship set in Richmond. #PeterPan #JudeLaw @JimGaffigan

▶️https://t.co/RYVRLWBoVA pic.twitter.com/6ZgTl0zHix — Hollywood North Buzz – YVRShoots (@yvrshoots) March 23, 2021

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, avrà come protagonisti Alexander Molon e Ever Anderson nei panni rispettivamente di Peter e Wendy: Alexander Molony ha recitato in alcune serie televisive come Raa Raa the Noisy Lion, Claude e The Reluctant Landlord mentre Ever Anderson è invece la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ha fatto una piccola apparizione in Resident Evil: The Final Chapter nei panni di una giovanissima Alice e anche nei panni della Regina Rossa e sarà anche in Black Widow.

Jim Gaffigan (American Life, Lo scandalo Kennedy) è entrato a far parte del cast nel ruolo di Spugna, noto braccio destro di Capitan Uncino, interpretato da Jude Law. Yara Shahidi sarà Campanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) saranno i signori Darling; Joshua Pickering sarà John, mentre Jacobi Jupe interpreterà Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, sarà Giglio Tigrato.