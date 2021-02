In vista dell’inizio delle riprese previsto per il mese prossimo, ecco svelato un altro ruolo di, il film di David Lowery che arriverà direttamente su Disney+.

Stando a quanto riportato in esclusiva da The Illuminerdi, Rebecca Hall sarebbe stata scelta per interpretare la signora Darling. Rivedremo l’attrice prossimamente in Godzilla Vs. Kong (qui l’ultimo spot).

Se il film porterà avanti la tradizione teatrale (come fatto ad esempio nel film del 2003), Jude Law interpreterà sia capitan Uncino che il signor Darling.

Il film, diretto da David Lowery, regista di Il drago invisibile e Storia di un fantasma, avrà come protagonisti Alexander Molon e Ever Anderson nei panni rispettivamente di peter e Wendy: Alexander Molony ha recitato in alcune serie televisive come Raa Raa the Noisy Lion, Claude e The Reluctant Landlord mentre Ever Anderson è invece la figlia di Milla Jovovich e Paul W.S. Anderson, ha fatto una piccola apparizione in Resident Evil: The Final Chapter nei panni di una giovanissima Alice e anche nei panni della Regina Rossa. Jim Gaffigan (American Life, Lo scandalo Kennedy) è entrato a far parte del cast nel ruolo di Mr Smee (Spugna), noto braccio destro di Capitan Uncino. Yara Shahidi sarà Campanellino

Stando al calendario di produzione fornito dalla Director’s Guild of Canada, le riprese di Peter Pan e Wendy (titolo di lavorazione Bonfire) sono programmate per partire a Vancouver l’8 marzo 2021, concludendosi 4 mesi dopo, il 30 giugno.

David Lowery dirigerà il progetto su una sceneggiatura di Toby Halbrooks. Il regista ha ammesso di aver particolarmente apprezzato la versione uscita nel 2003 e di non andare matto per le storie sulle origini nello stile del Pan – Viaggio sull’isola che non c’è della Warner Bros. uscito nel 2015.

