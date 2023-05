Ospite del The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Jude Law ha raccontato un aneddoto sulla lavorazione del film Disney Peter Pan & Wendy, dove interpreta Capitano Uncino (LEGGI LA RECENSIONE). Su indicazione del regista, l’attore è rimasto nei panni del personaggio di fronte ai suoi colleghi bambini per tutta la durata delle riprese, e una volta terminate si è scusato con loro in un modo molto particolare. Ecco le sue parole:

David Lowery, il nostro meraviglioso regista, ha avuto l’idea di cercare di incoraggiarli a non vedermi quando non ero Uncino, così sono rimasto nei panni del personaggio per tutto il tempo, il che ha rappresentato un’opportunità per essere davvero spaventoso e cattivo (ride). Sembra una cosa terribile. Ma non volevo improvvisamente parlare a un bambino di sei anni come Jude e poi improvvisamente dire: “Tu mi odi, io sono Uncino, io sono Uncino”. Così sono rimasto nei panni del personaggio. E sì, molte delle reazioni che vedete nel film sono le loro quando mi hanno visto per la prima volta, o comunque sempre nei panni di Uncino. Alla fine hanno incontrato Jude e io ho fatto quello che ogni adulto dovrebbe fare per corrompere dei bambini: ho noleggiato un furgone dei gelati. L’ho portato sul posto e ho distribuito gelati. Non c’è niente di meglio di un gelato al cioccolato per convincere un bambino che stai bene.

Law ha anche raccontato di aver dovuto imparare non solo a dare di spada, ma a farlo con la mano sinistra, cosa nient’affatto semplice per un destrorso come lui.

Potete vedere l’intervista completa qui sotto:

Nel cast troviamo anche Ever Anderson (Wendy) e Alexander Molon (Peter Pan) Jim Gaffigan (Spugna). Yara Shahidi è Campanellino, mentre Molly Parker (House of Cards) e Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) sono i signori Darling; Joshua Pickering è John, mentre Jacobi Jupe è Michael. Alyssa Wapanatâhk, infine, interpreta Giglio Tigrato. Trovate tutte le informazioni sul film, ora disponibile su Disney+, nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Jude Law su Peter Pan & Wendy? Lasciate un commento!

FONTE: Youtube

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate